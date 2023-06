Sprintregatta in Mittweida: Olympionikin Steffi Kriegerstein hilft am Ufer mit

So ein wenig hat sich Steffi Kriegerstein am Wochenende in ihre eigenen Anfangsjahre im Kanusport zurückerinnert. "Das Areal hier in Mittweida und Lauenhain kenne ich in der Tat schon sehr lang, und hier bei der Mittweidaer Regatta habe ich eine meiner ersten Medaillen erkämpft", erinnert sich die 30-jährige Kanutin, die im vergangenen Jahr ihre...