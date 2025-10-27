Starke Teamleistung: Freiberger Tischtennis-Damen lösen erste Hausaufgaben mit Bravour

Freiberg
Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg haben die ersten beiden Siege in der Sachsenliga verbucht. Dabei hatten alle vier Spielerinnen ihren Anteil am souveränen Erfolg.
Simone Röstel ließ ihrer Freude – stellvertretend auch für ihre Teamkolleginnen – am Ende freien Lauf: „Juhu, wir können doch noch gewinnen“, jubelte die 46-Jährige vom SV Saxonia Freiberg. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn hatten die Freiberger Tischtennisspielerinnen am Sonnabend ihre ersten beiden Hausaufgaben in der...
