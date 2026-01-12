Starkes Tennis-Comeback in Lettland: Alexander Kreller beendet ITF-Turnier auf Rang 2

Freiberg
Nach acht Monaten ohne Wettkampf hat sich der langjährige Tennischef des Freiberger HTC bei der Masters Tour in Jürmala bis ins Finale vorgespielt. Nur ein Franzose war am Ende stärker.
Alexander Kreller hat sich nach achtmonatiger Wettkampfpause auf den internationalen Tennisplätzen zurückgemeldet. Beim Turnier der ITF Masters Tour im lettischen Jürmala kämpfte sich der Freiberger bis ins Finale seiner Altersklasse 40+, wo er allerdings dem topgesetzten Franzosen Jerome Gury mit 2:6 und 5:7 unterlag. „Ich denke, es war ein...
