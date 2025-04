Start in den Mai: Oederaner Lauftag erneut auf Rekordkurs?

Mit dem 20. Oederaner Lauftag wird am Donnerstag der diesjährige Sparkassen-Laufcup fortgesetzt. Die Veranstalter rechnen wieder mit einem großen Starterfeld.

Der Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport geht in die zweite Etappe: Nach den Stationen in Flöha und Leubsdorf sind die Breitensportler am 1. Mai beim 20. Oederaner Lauftag willkommen. Die Veranstaltung am Feiertag beginnt 10 Uhr mit dem sogenannten Zwergenlauf über 500 Meter für Kinder bis Jahrgang 2020. Der „lange Kanten“...