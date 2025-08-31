Start nach Maß: Weißenborner Handballerinnen lösen erste Hausaufgabe souverän

Die Oberliga-Damen des SV Rotation sind mit einem klaren Heimsieg gegen den SV Schneeberg in die neue Saison gestartet. Dabei gab es auch ein ungewöhnliches Comeback.

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben die erste Hausaufgabe der neuen Saison gelöst. Mit 29:22 (14:11) bezwang der Vizemeister des Vorjahres am Sonnabend den SV Schneeberg und ordnet sich damit gleich wieder auf Platz 2 der Oberliga-Tabelle ein. Trainer Daniel Mombreé, der als Minimalziel die Silbermedaille ausgeben hat, war mit... Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben die erste Hausaufgabe der neuen Saison gelöst. Mit 29:22 (14:11) bezwang der Vizemeister des Vorjahres am Sonnabend den SV Schneeberg und ordnet sich damit gleich wieder auf Platz 2 der Oberliga-Tabelle ein. Trainer Daniel Mombreé, der als Minimalziel die Silbermedaille ausgeben hat, war mit...