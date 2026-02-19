MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flügelflitzer Lucas René Hanitsch (M.) ist mit acht Treffern aktuell der zweitbeste BSC-Schütze.
Flügelflitzer Lucas René Hanitsch (M.) ist mit acht Treffern aktuell der zweitbeste BSC-Schütze. Bild: Tim Fischer/Archiv
Flügelflitzer Lucas René Hanitsch (M.) ist mit acht Treffern aktuell der zweitbeste BSC-Schütze.
Flügelflitzer Lucas René Hanitsch (M.) ist mit acht Treffern aktuell der zweitbeste BSC-Schütze. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Statistik-Hammer zum Rückrundenstart: Freibergs Torjäger trifft fast so oft wie ganz Oelsnitz zusammen
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Fußballer des BSC Freiberg im kommenden Sachsenklasse-Heimspiel gegen den Oelsnitzer FC auf ihre Offensivstärke vertrauen, muss der SV Fortschritt Lunzenau aus der Not eine Tugend machen.

Mit drei Heim-Testspielen haben die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg (6. Platz/25 Punkte) mehr Prüfsteine als andere Vereine in der Vorbereitungsphase gehabt. Denn viele Partien fielen dem turbulenten Winterwetter zum Opfer. Die BSC-Bilanz: 1:4-Niederlage gegen den FC Weida (Thüringenliga), 5:2-Sieg gegen SV Post Dresden (Sachsenklasse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
2 min.
Blackout nach wenigen Sekunden: Altmittweidaer Fußballer kassieren Blitz-Gegentor bei eigenem Anstoß
SCA-Doppeltorschütze Philipp Hantzsch (r.) läutete in der zweiten Hälfte die Wende ein.
Trotz einer frühen Schlafeinlage hat der Mittelsachsenligist SC Altmittweida sein erstes Vorbereitungsspiel bei Ifa Chemnitz II gewonnen. Eine gelungene Generalprobe feierte der BSC Freiberg.
Kai Dittrich
20:01 Uhr
10 min.
Terrorprozess gegen „Sächsischen Separatisten“: Plan-Spiele für ein „viertes Reich“?
Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Sächsische Separatisten“ hat das Gericht in Dresden mehr als 60 Verhandlungstage angesetzt.
Scharfe Attacken, sich harmlos gebende Angeklagte: Im Verfahren gegen die „Sächsischen Separatisten“ in Dresden hat die Beweisaufnahme noch nicht begonnen, aber die Verteidigung spricht von einem „Schauprozess“. Der mutmaßliche Kopf will nur ein harmloser Fantast gewesen sein.
Tobias Wolf
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
20:19 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
18:00 Uhr
3 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Für ihr erstes Punktspiel des Jahres ziehen die Lunzenauer Fußballer auf den Rochlitzer Kunstrasen um.
Für die Lunzenauer Fußballer geht es am Samstag schon wieder um Punkte in der Sachsenklasse. Und in Mittweida steht ein mittelsächsisches Handball-Derby auf dem Programm.
Robin Seidler
Mehr Artikel