Sternstunde für Oederaner Sprinter

Beim Hallensportfest des LAC Chemnitz sorgen Para-Leichtathlet Johannes Hohl und sein TSG-Vereinskollege Jakob Thümer für Paukenschläge. Dabei ist die Oederaner Trainingsgruppe von Coach Uwe Bellmann durch eine Grippewelle arg dezimiert an den Start gegangen.

In der noch jungen Leichtathletik-Hallensaison haben zwei Läufer der TSG Oederan beim Hallensportfest in Chemnitz für erste Höhepunkte gesorgt. „Jakob Thümer hat den 60-Meter-Sprint der Männer gewonnen und Johannes Hohl ist deutschen Para-Rekord über 200 Meter gelaufen", berichtet Coach Uwe Bellmann stolz. Aufgrund von einer Grippewelle...