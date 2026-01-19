MENÜ
Lief deutschen Para-Rekord über 200 Meter: Johannes Hohl von der TSG Oederan.
Lief deutschen Para-Rekord über 200 Meter: Johannes Hohl von der TSG Oederan.
Flöha
Sternstunde für Oederaner Sprinter
Von Christian Kluge
Beim Hallensportfest des LAC Chemnitz sorgen Para-Leichtathlet Johannes Hohl und sein TSG-Vereinskollege Jakob Thümer für Paukenschläge. Dabei ist die Oederaner Trainingsgruppe von Coach Uwe Bellmann durch eine Grippewelle arg dezimiert an den Start gegangen.

In der noch jungen Leichtathletik-Hallensaison haben zwei Läufer der TSG Oederan beim Hallensportfest in Chemnitz für erste Höhepunkte gesorgt. „Jakob Thümer hat den 60-Meter-Sprint der Männer gewonnen und Johannes Hohl ist deutschen Para-Rekord über 200 Meter gelaufen“, berichtet Coach Uwe Bellmann stolz. Aufgrund von einer Grippewelle...
