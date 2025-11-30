SV Fortschritt Lunzenau: Knappe Niederlage gegen den HFC Colditz im letzten Heimspiel des Jahres

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elias Loth (r.), hier gegen den Führenden der Torschützenliste, Matty Goldammer, machte als Innenverteidiger bei den Gästen auf sich aufmerksam.
Elias Loth (r.), hier gegen den Führenden der Torschützenliste, Matty Goldammer, machte als Innenverteidiger bei den Gästen auf sich aufmerksam. Bild: Robin Seidler
Franz Gebhart (l.), hier gegen HFC-Kapitän Michel Schwarz, hatte gegen die Colditzer Defensive einen schweren Stand.
Franz Gebhart (l.), hier gegen HFC-Kapitän Michel Schwarz, hatte gegen die Colditzer Defensive einen schweren Stand. Bild: Robin Seidler
Beim Fußball in die Weihnachtszeit: Anett Theisen präsentierte in Lunzenau am Sonntag ihr neues Buch und verkaufte auch einige Exemplare an die Zuschauer.
Beim Fußball in die Weihnachtszeit: Anett Theisen präsentierte in Lunzenau am Sonntag ihr neues Buch und verkaufte auch einige Exemplare an die Zuschauer. Bild: Robin Seidler
Elias Loth (r.), hier gegen den Führenden der Torschützenliste, Matty Goldammer, machte als Innenverteidiger bei den Gästen auf sich aufmerksam.
Elias Loth (r.), hier gegen den Führenden der Torschützenliste, Matty Goldammer, machte als Innenverteidiger bei den Gästen auf sich aufmerksam. Bild: Robin Seidler
Franz Gebhart (l.), hier gegen HFC-Kapitän Michel Schwarz, hatte gegen die Colditzer Defensive einen schweren Stand.
Franz Gebhart (l.), hier gegen HFC-Kapitän Michel Schwarz, hatte gegen die Colditzer Defensive einen schweren Stand. Bild: Robin Seidler
Beim Fußball in die Weihnachtszeit: Anett Theisen präsentierte in Lunzenau am Sonntag ihr neues Buch und verkaufte auch einige Exemplare an die Zuschauer.
Beim Fußball in die Weihnachtszeit: Anett Theisen präsentierte in Lunzenau am Sonntag ihr neues Buch und verkaufte auch einige Exemplare an die Zuschauer. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
SV Fortschritt Lunzenau: Knappe Niederlage gegen den HFC Colditz im letzten Heimspiel des Jahres
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lunzenauer Fußballer haben in der Sachsenklasse Nord gegen den HFC Colditz mit 1:2 (1:1) verloren. Kurz vor Schluss wurde es für einen Akteur noch einmal richtig schmerzhaft.

Nach bereits 9 Punkten im November haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Monat nicht mit einem weiteren Erfolg beenden können. Der Aufsteiger verlor sein letztes Heimspiel des Jahres in der Sachsenklasse Nord gegen den HFC Colditz mit 1:2 (1:1). Vor dem letzten Hinrundenspieltag stehen die Mittelsachsen auf Platz 10 der Tabelle (16...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
18:45 Uhr
4 min.
Mit 39 Jahren wieder Stammkeeper: Warum der Torwart des HFC Colditz am Sonntag in Lunzenau auf Schmuddelwetter hofft
Seit mehr als 20 Jahren hütet Sebastian Frenzel die Muldentaler Fußballtore im Männerbereich, unter anderem auch schon beim BSC Motor Rochlitz.
Sebastian Frenzel hat früher auch beim BSC Motor Rochlitz gespielt und steht seit drei Partien wieder beim Colditzer Sachsenklasse-Team im Tor. Kurz zuvor erzielte er seinen ersten Treffer als Torhüter überhaupt.
Robin Seidler
24.11.2025
3 min.
Ex-Kapitän des Chemnitzer FC schnürt einen Doppelpack: Fußballer von Fortschritt Lunzenau feiern zweiten Auswärtssieg
Inzwischen spielt Robert Zickert bei den Lunzenauer Fußballern im zentralen Mittelfeld, nicht mehr als Innenverteidiger.
Die Lunzenauer Kicker haben in der Sachsenklasse Nord beim Tabellendritten Leipziger SC mit 5:2 gewonnen. Neben Robert Zickert traf auch ein weiterer ehemaliger CFC-Spieler zweifach.
Robin Seidler
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel