SV Fortschritt Lunzenau: Knappe Niederlage gegen den HFC Colditz im letzten Heimspiel des Jahres

Die Lunzenauer Fußballer haben in der Sachsenklasse Nord gegen den HFC Colditz mit 1:2 (1:1) verloren. Kurz vor Schluss wurde es für einen Akteur noch einmal richtig schmerzhaft.

Nach bereits 9 Punkten im November haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Monat nicht mit einem weiteren Erfolg beenden können. Der Aufsteiger verlor sein letztes Heimspiel des Jahres in der Sachsenklasse Nord gegen den HFC Colditz mit 1:2 (1:1). Vor dem letzten Hinrundenspieltag stehen die Mittelsachsen auf Platz 10 der Tabelle (16... Nach bereits 9 Punkten im November haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Monat nicht mit einem weiteren Erfolg beenden können. Der Aufsteiger verlor sein letztes Heimspiel des Jahres in der Sachsenklasse Nord gegen den HFC Colditz mit 1:2 (1:1). Vor dem letzten Hinrundenspieltag stehen die Mittelsachsen auf Platz 10 der Tabelle (16...