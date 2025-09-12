Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Lunzenau und Berbersdorf werden dieses Wochenende Vereinsgeburtstage gefeiert.
In Lunzenau und Berbersdorf werden dieses Wochenende Vereinsgeburtstage gefeiert. Bild: Robin Seidler/Archiv
Mittweida
SV Fortschritt Lunzenau und SG Striegistal feiern Vereinsgeburtstage
Von Robin Seidler
Die Lunzenauer Fußballer haben für ihr Punktspiel in der Sachsenklasse das Heimrecht getauscht. Die Kicker der SG Striegistal freuen sich auf ein Flutlichtspiel, zuvor bestreiten die Handballer ein Derby.

Beim SV Fortschritt Lunzenau und der SG Striegistal wird an diesem Wochenende groß gefeiert: Der Lunzenauer Verein begeht sein 75. Vereinsjubiläum. Dieses beginnt bereits am Freitag mit dem Sommerlauf im Heinrich-Heine-Park, bei dem Streckenlängen von 400 bis 6000 Metern angeboten werden. Am Samstag geht es im Stadion an der Rochlitzer Straße...
