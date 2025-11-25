Tanz auf drei Hochzeiten: Weißenborner Motorsportler zieht nach „chaotischer Saison“ positive Bilanz

Die Rennsaison 2025 von Felix Bopp war dreigeteilt, wobei ausgerechnet seine Kern-Disziplin etwas zu kurz kam. Nächstes Jahr will sich der Weißenborner wieder aufs Hard Enduro konzentrieren.

Am Ende ist Felix Bopp durchaus zufrieden gewesen. Der Motorsportler aus Weißenborn hatte seine Rennsaison 2025 mit dem Finallauf der Hard Enduro Series Germany (HESG) in Rüdersdorf bei Berlin abgeschlossen und war dabei auf Platz 7 gefahren. Damit konnte der 25-Jährige aus Weißenborn sehr gut leben – nicht zuletzt in Anbetracht der...