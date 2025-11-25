Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Hard-Enduro-Szene ist Felix Bopp in seinem Element.
In der Hard-Enduro-Szene ist Felix Bopp in seinem Element. Bild: Thorsten Horn
Freiberg
Tanz auf drei Hochzeiten: Weißenborner Motorsportler zieht nach „chaotischer Saison“ positive Bilanz
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rennsaison 2025 von Felix Bopp war dreigeteilt, wobei ausgerechnet seine Kern-Disziplin etwas zu kurz kam. Nächstes Jahr will sich der Weißenborner wieder aufs Hard Enduro konzentrieren.

Am Ende ist Felix Bopp durchaus zufrieden gewesen. Der Motorsportler aus Weißenborn hatte seine Rennsaison 2025 mit dem Finallauf der Hard Enduro Series Germany (HESG) in Rüdersdorf bei Berlin abgeschlossen und war dabei auf Platz 7 gefahren. Damit konnte der 25-Jährige aus Weißenborn sehr gut leben – nicht zuletzt in Anbetracht der...
23.09.2025
3 min.
Reinsdorfer Enduro-Fahrer meldet sich mit erstem Podestplatz bei den Männern aus der Sommerpause zurück
Das Foto zeigt Arvid Meyer bei der Hard Enduro Serie in Schwepnitz.
Six Days Enduro, Deutsche Enduro Meisterschaft, Extrem-Enduro – der Terminkalender von Arvid Meyer ist voll gepackt. Dabei zählt für ihn aber nicht nur Masse, sondern auch Klasse.
Thorsten Horn
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
05.11.2025
4 min.
Intensiver Saisonendspurt für Plauener Motorsportler
Emil Keßler mag es extrem, wie hier in Rüdersdorf bei Berlin.
Enduro, vor allem Hard-Enduro ist so recht nach dem Geschmack von Emil Keßler. Und wenn in Sachsen schon zwei Weltmeisterschaftsläufe stattfinden, nimmt es der 18-Jährige gern mit den Weltbesten auf.
Thorsten Horn
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
16:53 Uhr
2 min.
Berlin benennt Platz nach Margot Friedländer
Margot Friedländer hatte am 7. Mai ihren letzten öffentlichen Auftritt in Berlin und starb am 9. Mai. (Archivbild)
Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für Aussöhnung. Nun erfährt die Berlinerin nach ihrem Tod eine besondere Ehrung.
