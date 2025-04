Tanzsport-Highlight in der Ernst-Grube-Halle: TSV Schwarz-Weiß Freiberg erwartet Gäste aus drei Bundesländern

Beim 11. Jazz- und Modern-Contemporary-Turnier treten am Sonnabend 27 Formationen in drei Ligen an. Wie schlagen sich die fünf Freiberger Teams gegen die starke Konkurrenz?

Nicht nur Cindy Hebert richtet sich am Sonnabend auf einen sehr langen Tag ein. Die Pressesprecherin des Tanzsportvereins Schwarz-Weiß Freiberg und ihre Mitstreiterinnen richten am Samstag zum mittlerweile 11. Mal ihr Turnier im Jazz- und Modern-Contemporaly aus. „Erstmals werden dabei die Besten in drei Ligen an einem Tag ermittelt", so...