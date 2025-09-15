Tatort in Weißenborn: Rotation-Handballerinnen sorgen für einen Krimi – mit Happyend

Die Oberliga-Damen des SV Rotation Weißenborn haben gegen den VfB Bischofswerda nicht nur die Nerven ihres Trainers strapaziert. Die Kapitänin erlöste ihr Team aber Sekunden vor Schluss.

Den sonntäglichen Tatort hätten die Weißenborner Handballerinnen diesmal ohnehin verpasst. Aufgrund der späten Anwurfzeit der verlegten Partie gegen den VfB Bischofswerda hatte das Team gegen 20.15 Uhr gerade erst seine aktuelle Hausaufgabe erledigt. Allerdings lieferten die Rotation-Damen dabei selbst Stoff für einen spannenden Krimi: 31:30...