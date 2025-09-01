Teilerfolg zum Auftakt: Handballer des TSV Fortschritt Mittweida mit Punktgewinn

In der Regionsoberliga haben die Männer des TSV Fortschritt Mittweida gegen den ZHC Grubenlampe II ein 20:20 erkämpft. Dabei war der Heimsieg greifbar.

Den Handballern des TSV Fortschritt Mittweida, hier mit Felix Lang (2 Tore), ist der Saisonstart in die Regionsoberliga nur zum Teil geglückt. Sie trennten sich vom ZHC Grubenlampe II am Ende mit 20:20 (12:8). „Wenn man in der zweiten Halbzeit nur 8 Tore wirft, dann muss man am Ende damit zufrieden sein“, sagte TSV-Trainer Jan Müller. Dabei...