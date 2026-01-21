Test zwischen Chemnitzer FC und VFC Plauen: Spielort in Mittelsachsen steht fest

Der Regionalligist empfängt den Oberligisten am Freitagabend unter Flutlicht. Für beide Teams ist es der letzte Test vor dem Punktspielauftakt.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei gehen die Fußballer des Chemnitzer FC am Freitag auf eine vergleichsweise kurze Fahrt. Die Himmelblauen, derzeit Zehnter der Regionalliga Nordost, treffen in Rochlitz auf den Oberligisten VFC Plauen. Die Vogtländer, die am Mittwoch ein Testspiel beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 verloren... Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei gehen die Fußballer des Chemnitzer FC am Freitag auf eine vergleichsweise kurze Fahrt. Die Himmelblauen, derzeit Zehnter der Regionalliga Nordost, treffen in Rochlitz auf den Oberligisten VFC Plauen. Die Vogtländer, die am Mittwoch ein Testspiel beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 verloren...