CFC-Trainer Benjamin Duda gastiert mit seinem Team am Freitagabend in Rochlitz. Bild: Imago/Picture Point
CFC-Trainer Benjamin Duda gastiert mit seinem Team am Freitagabend in Rochlitz. Bild: Imago/Picture Point
Rochlitz
Test zwischen Chemnitzer FC und VFC Plauen: Spielort in Mittelsachsen steht fest
Von Robin Seidler
Der Regionalligist empfängt den Oberligisten am Freitagabend unter Flutlicht. Für beide Teams ist es der letzte Test vor dem Punktspielauftakt.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei gehen die Fußballer des Chemnitzer FC am Freitag auf eine vergleichsweise kurze Fahrt. Die Himmelblauen, derzeit Zehnter der Regionalliga Nordost, treffen in Rochlitz auf den Oberligisten VFC Plauen. Die Vogtländer, die am Mittwoch ein Testspiel beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 verloren...
