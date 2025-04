Tischtennis: Langenstriegiser feiern vorzeitigen Staffelsieg

Durch zwei Erfolge beim SPV Altmittweida und gegen den TTV Radebeul II ist den Tischtennisspielern des Langenstriegiser SV der Aufstieg in die 2. Bezirksliga nicht mehr zu nehmen.

Die Tischtennisspieler des Langenstriegiser SV haben mit zwei beeindruckenden Siegen den Aufstieg in die 2. Bezirksliga perfekt gemacht. Dank der Erfolge gegen den SPV Altmittweida und den TTV Radebeul II steht das Team uneinholbar auf Platz 1 der Bezirksklasse. Trotz zweier knapper 2:3-Niederlagen in den Doppeln in Altmittweida konnte das Team in...