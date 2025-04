Tischtennisspieler aus Oederan und Falkenau können aufatmen

Die Männer der TTVG Oederan-Falkenau haben in der Landesliga den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Nun wollen sie den Tabellenführer noch ärgern.

Nach dem Training konnten die Tischtennisspieler der TTVG Oederan-Falkenau in dieser Woche in Ruhe in gemütlicher Runde ein Kaltgetränk genießen. Denn sie haben in der Landesliga ein sportliches Ziel vorzeitig geschafft. Das Team um Mannschaftsleiter Michael Stapf erkämpfte sich am jüngsten Doppelspieltag insgesamt drei Zähler, stockte damit...