Tore am Fließband in den Testspielen: Auerswalder Kicker mit erster Niederlage in der Vorbereitung

Der Aufsteiger in die Mittelsachsenliga hat gegen VTB Chemnitz mit 3:7 verloren. Beim SSV Königshain-Wiederau waren neue Gesichter dabei, und der SC Altmittweida schlug nach der Halbzeit schnell zurück.

Wenn die Fußballer des SV Wacker Auerswalde in diesem Sommer den Rasen betreten, dann scheinen viele Tore garantiert zu sein. In den bislang drei Testspielen des Rückkehrers in die Mittelsachsenliga fielen bereits 24 Treffer. Nach den Siegen über die SG Adelsberg (5:4) und den VfL Chemnitz II (4:1) klingelte es am Sonntag allerdings...