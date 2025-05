Tore satt in der Mittelsachsenliga: 42 Treffer in 7 Partien

Spitzenreiter SV Fortschritt Lunzenau hat seinen Vorsprung behauptet. Verfolger SV Lichtenberg hatte beim SV Geringswalde etwas mehr Mühe.

In der Fußball-Mittelsachsenliga haben sich die Top-Teams am Sonntag nicht lumpen lassen und ihre Zuschauer mit vielen Toren unterhalten. 42 Treffer in 7 Partien bedeuten einen Schnitt von 6 Toren. Spitzenreiter Fortschritt Lunzenau (48 Punkte) bezwang am 22. Spieltag den Hartmannsdorfer SV mit 6:1 (4:0) und behauptete seinen...