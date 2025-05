Torefestival in Mittweida: Germanias Youngster retten in Unterzahl einen Punkt

In der Fußball-Sachsenklasse haben die Kicker aus Mittweida in der Nachspielzeit zwei Treffer zum Ausgleich erzielt. Doch das 5:5 gegen Merkur Oelsnitz hilft dennoch nicht weiter.

Fußball verrückt am Samstagnachmittag am Mittweidaer Schwanenteich: In der Sachsenklasse trennten sich am Ende der SV Germania Mittweida und der SV Merkur Oelsnitz nach einer wilden Partie mit 5:5. Zwei Tore in der Nachspielzeit retteten den Gastgebern noch einen Punkt. Entsprechend bedient verließen die Gäste aus dem Vogtland das Feld, doch...