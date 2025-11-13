Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Starker Rückhalt: Beim bislang letzten Duell gegen Concordia Delitzsch 2023, das 23:28 endete, hielt Tino Hensel die Partie mit seinen Paraden lange offen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Starker Rückhalt: Beim bislang letzten Duell gegen Concordia Delitzsch 2023, das 23:28 endete, hielt Tino Hensel die Partie mit seinen Paraden lange offen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Torhüteridol der HSG Freiberg: „Bis Weihnachten sind wir wieder dran“
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rechtzeitig vor dem Duell der Freiberger Regionalliga-Handballer mit Spitzenreiter Concordia Delitzsch hat sich Tino Hensel zurückgemeldet. Und sieht die Mannschaft trotz der jüngsten Rückschläge deutlich stärker als im Abstiegskampf vor zwei Jahren.

Tino Hensel ist stets Optimist, für den ein Glas immer halb voll statt halb leer ist. Und so sieht der langjährige Torhüter der HSG die Freiberger Regionalliga-Handballer trotz der Misserfolge in den Kellerduellen in Oebisfelde (26:28) und Eisenach (26:27) sowie Platz 13 (5:13 Punkte) auch keinesfalls als Abstiegskandidat. „Die Mannschaft ist...
