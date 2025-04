Tränenreicher Sieg: Oberschönaer Fußballer in Unterzahl zum Erfolg

Der SV Oberschöna hat in der Mittelsachsenliga beim SC Altmittweida seinen dritten Sieg in Folge eingefahren. Dabei mussten die SVO-Kicker in der zweiten Hälfte eine Herausstellung verkraften.

Für die größte Überraschung des 18. Spieltages in der Mittelsachsenliga haben die Kicker des SV Oberschöna gesorgt. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim bis dahin formstarken SC Altmittweida setzten die Oberschönaer im Kampf um den Klassenerhalt ein deutliches Ausrufezeichen und fuhren gleichzeitig den dritten Sieg in Folge ein.