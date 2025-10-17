Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seine Torjägerqualitäten sind am Sonntag wieder gefragt: Rico Thomas, der bislang 3 Saisontore erzielte.
Seine Torjägerqualitäten sind am Sonntag wieder gefragt: Rico Thomas, der bislang 3 Saisontore erzielte. Bild: Tim Fischer
Seine Torjägerqualitäten sind am Sonntag wieder gefragt: Rico Thomas, der bislang 3 Saisontore erzielte.
Seine Torjägerqualitäten sind am Sonntag wieder gefragt: Rico Thomas, der bislang 3 Saisontore erzielte. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Trainer der Freiberger Fußballer fordert Wiedergutmachung – gleich doppelt
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Sachsenklasse West sind die Kicker des BSC Freiberg am Sonntag beim Tabellendritten Oberlungwitzer SV zu Gast. Vor allem das Gastspiel im Vorjahr ist dabei noch in unguter Erinnerung.

Die Fußballer des BSC Freiberg richten am Wochenende den Blick vielleicht einmal mehr als sonst auf die Wettervorhersage. Nachdem der Lauf der Bergstädter (3 Siege in Folge) zuletzt im Dauerregen gestoppt wurde, sollte am Sonntag zumindest aus meteorologischer Sicht einem Erfolg nichts im Wege stehen: In Oberlungwitz, beim nächsten Gegner des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
31.08.2025
3 min.
„Das Ergebnis ist bisschen hart“: Auch Freiberger Kicker verlieren bei Spitzenreiter Schöneck – und bleiben ohne Treffer
Nicht zu stoppen: Auch der BSC Freiberg mit Karl Herrmann, hier im Duell mit Tom Schulz (l.), musste sich am Sonntag den starken Schöneckern geschlagen geben.
Der BSC musste sich bei Sachsenklasse-Aufsteiger VfB Schöneck mit 0:3 geschlagen geben. Dabei haderten die Mittelsachsen mit den Schiedsrichtern. Wieso Freibergs Torjäger in der Innenverteidigung spielte.
Florian Wißgott
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
05.10.2025
3 min.
Blitz-Doppelpack trifft BSC-Fußballer: Freiberger Schlafeinlagen bringen Chemnitz auf Siegerstraße
Leon Heschel (h.) vergab vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter.
Die Erfolgsserie des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ist durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Eiche Reichenbrand gerissen. Freibergs Trainer sprach danach von „Ostereiern bei Herbstwetter“.
Kai Dittrich
Mehr Artikel