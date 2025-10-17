Trainer der Freiberger Fußballer fordert Wiedergutmachung – gleich doppelt

In der Sachsenklasse West sind die Kicker des BSC Freiberg am Sonntag beim Tabellendritten Oberlungwitzer SV zu Gast. Vor allem das Gastspiel im Vorjahr ist dabei noch in unguter Erinnerung.

Die Fußballer des BSC Freiberg richten am Wochenende den Blick vielleicht einmal mehr als sonst auf die Wettervorhersage. Nachdem der Lauf der Bergstädter (3 Siege in Folge) zuletzt im Dauerregen gestoppt wurde, sollte am Sonntag zumindest aus meteorologischer Sicht einem Erfolg nichts im Wege stehen: In Oberlungwitz, beim nächsten Gegner des...