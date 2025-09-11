Trainer für eine Woche: Freiberger Fußballer in ungewohnter Rolle

Freiberg
Nach dem Pokalkampf gegen Oberligist Bautzen empfängt der BSC Freiberg in der Sachsenklasse den ESV Lok Zwickau. Da das Trainergespann in den vergangen Tagen fehlte, musste ein Spieler einspringen.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben nach dem Pokalaus gegen Oberligist Budissa Bautzen eine ungewohnte Trainingswoche hinter sich. Weil Cheftrainer Nils Hähner und Co-Trainer Martin Heydel im Urlaub weilten, musste Kevin Budach in die Bresche springen. Zumindest Hähner wird kurz vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.