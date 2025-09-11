Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die BSC-Kicker um Lukas Böhme (r.) haben mit Lok Zwickau schon in einigen Tests die Klingen gekreuzt. Nun geht es erstmals um Punkte.
Die BSC-Kicker um Lukas Böhme (r.) haben mit Lok Zwickau schon in einigen Tests die Klingen gekreuzt. Nun geht es erstmals um Punkte. Bild: Marcel Schlenkrich
Die BSC-Kicker um Lukas Böhme (r.) haben mit Lok Zwickau schon in einigen Tests die Klingen gekreuzt. Nun geht es erstmals um Punkte.
Die BSC-Kicker um Lukas Böhme (r.) haben mit Lok Zwickau schon in einigen Tests die Klingen gekreuzt. Nun geht es erstmals um Punkte. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Trainer für eine Woche: Freiberger Fußballer in ungewohnter Rolle
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Pokalkampf gegen Oberligist Bautzen empfängt der BSC Freiberg in der Sachsenklasse den ESV Lok Zwickau. Da das Trainergespann in den vergangen Tagen fehlte, musste ein Spieler einspringen.

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg haben nach dem Pokalaus gegen Oberligist Budissa Bautzen eine ungewohnte Trainingswoche hinter sich. Weil Cheftrainer Nils Hähner und Co-Trainer Martin Heydel im Urlaub weilten, musste Kevin Budach in die Bresche springen. Zumindest Hähner wird kurz vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:24 Uhr
4 min.
Knoten geplatzt: Freiberger Fußballer überrollen Lok Zwickau
Erik Gläser (l.) erzielte gegen Lok Zwickau sein erstes Pflichtspieltor in der Sachsenklasse der Männer.
Die Sachsenklasse-Kicker des BSC Freiberg haben gegen den ESV Lok Zwickau einen 7:2-Kantersieg gefeiert. Dieser Triumph hat gleich mehrere Väter.
Steffen Bauer
03.09.2025
4 min.
David gegen Goliath: Freiberger Fußballer im großen Flutlicht-Fieber
BSC-Spieler Kevin Budach (r.) wird die Kapitänsbinde für das Pokalspiel gegen Bautzen wieder an Julius Christopher Otto zurückgeben.
Am Donnerstagabend empfängt der BSC Freiberg in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist Budissa Bautzen. Kurios: Auf Order des Sächsischen Fußballverbandes mussten die Gastgeber zuvor noch ihre Flutlichtanlage testen.
Kai Dittrich
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel