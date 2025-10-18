Trainer von Germania Mittweida zum Derby: „Die Geschichten von früher interessieren mich nicht“

In der Fußball-Mittelsachsenliga empfängt der SV Germania Mittweida am Sonntag den SC Altmittweida. Parallel steigt in Frankenberg ein Verfolgerduell.

Zweimal 1:1 – so endeten in der der Saison 2023/24 die beiden Landesklasse-Duelle zwischen dem SV Germania Mittweida (2. Platz/14 Punkte) und dem SC Altmittweida (6./10). „Auf Landesebene waren es noch Spiele, die für mich mehr Derbycharakter haben. Nun haben fast jede Woche ein regionales Duell“, sagt Germania-Trainer Johannes Göbler, der...