Im Hinspiel der Landesklasse-Saison 2023/24 brachte Nick Goeschel (M.) die Germania gegen den SC Altmittweida per Foulelfmeter in Führung.
Im Hinspiel der Landesklasse-Saison 2023/24 brachte Nick Goeschel (M.) die Germania gegen den SC Altmittweida per Foulelfmeter in Führung. Bild: Robin Seidler/Archiv
Mittweida
Trainer von Germania Mittweida zum Derby: „Die Geschichten von früher interessieren mich nicht“
Von Robin Seidler, Mila Müller
Anhören
0:00 Anhören

In der Fußball-Mittelsachsenliga empfängt der SV Germania Mittweida am Sonntag den SC Altmittweida. Parallel steigt in Frankenberg ein Verfolgerduell.

Zweimal 1:1 – so endeten in der der Saison 2023/24 die beiden Landesklasse-Duelle zwischen dem SV Germania Mittweida (2. Platz/14 Punkte) und dem SC Altmittweida (6./10). „Auf Landesebene waren es noch Spiele, die für mich mehr Derbycharakter haben. Nun haben fast jede Woche ein regionales Duell“, sagt Germania-Trainer Johannes Göbler, der...
Derbysieg vor großer Kulisse: Germania Mittweida bezwingt SC Altmittweida klar
Thomas Wiedemann (l.) trifft hier zum zwischenzeitlichen 2:0 und schnürt damit seinen Doppelpack im Derby.
Die Germania-Kicker haben in der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den Ortsnachbarn mit 3:0 (1:0) gewonnen. Ein Akteur schnürte vor 444 Zuschauern am Schwanenteich einen Doppelpack.

Robin Seidler
20.10.2025
