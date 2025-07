Traum erfüllt: Vereinschef von Union Milkau hautnah beim Start der Tour de France dabei

Lille hat es Andreas Wagner angetan. Im vergangenen Jahr war er bei den Olympischen Spielen in Nordfrankreich, nun zum „Grand Départ“ der Tour de France – und wünscht sich diese nun 2030 nach Sachsen.

Die Tour de France zieht jährlich Millionen Zuschauer an den TV-Geräten und an den Strecken vor Ort in ihren Bann. Auch mittelsächsische Sportfreunde waren schon live als Zuschauer dabei, so unter anderem Fußballer Markus Pietsch vom SV Germania Mittweida vor zwei Jahren bei einer Etappe in den Vogesen. Andreas Wagner, dem Vereinschef des SV...