Traumtreffer, Elfer-Diskussionen und Feldspieler im Tor: Wildes Fußball-Spektakel am Lichtenberger Trassenweg

Der Zweite SV Lichtenberg kommt in der Mittelsachsenliga gegen das Kellerkind TSV Langhennersdorf nicht über ein 3:3 hinaus. Bei einigen Umstellungen musste der SVL auf der Torwartposition sogar improvisieren.

Die Mittelsachsenligisten SV Lichtenberg (2. Platz/42 Punkte) und TSV Langhennersdorf (11./21) haben den 120 Zuschauern am Trassenweg beim spektakulären 3:3 (1:0) einen unterhaltsamen Fußballnachmittag beschert. In den wilden 90 Spielminuten war alles dabei, was das Kickerherz höher schlagen lässt: Direkte Freistöße in den Torwinkel,...