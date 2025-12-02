Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Thomas Saupe (M.), neben seinen Trainerkollegen Andreas Angermaier (l.) und René Meyer, ist neuer Head Coach der Phantoms.
Thomas Saupe (M.), neben seinen Trainerkollegen Andreas Angermaier (l.) und René Meyer, ist neuer Head Coach der Phantoms.
Freiberg
Trotz Abstieg: Freiberger Footballer kämpfen weiter um den Ligaverbleib
Von Christian Kluge
Rein sportlich sind die Freiberg Phantoms aus der Verbandsliga Mitteldeutschland abgestiegen. Noch gibt es Hoffnung – und einen Ex-Erstligaspieler, der den Bergstädtern treu bleibt.

Blickt man auf die Abschlusstabelle der Football-Verbandsliga Mitteldeutschland, dann scheint alles klar. „Die Freiberg Phantoms sind sportlich als Tabellenletzter abgestiegen“, sagt Sven Gräbner, der Vizepräsident des American Football Verbandes Sachsen (AFVS). Das ist erstmal die Theorie, denn: „Die Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt...
Mehr Artikel