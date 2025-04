Trotz Aufholjagd: Abstiegsangst bei Germania wird immer größer

Die Mittweidaer zeigten in der Fußball-Sachsenklasse beim VfB Auerbach II zwei Gesichter. Zur Pause lagen die Gäste 0:3 hinten, am Ende hieß es 2:4. Wieso die Niederlage dennoch Hoffnung für den Endspurt macht.

Die Sachsenklasse-Kicker des SV Germania Mittweida haben die dritte Niederlage in Folge quittieren müssen. Mit 2:4 (0:3) unterlag das Team von Sebastian Voigt am Sonnabend bei Tabellennachbar VfB Auerbach II. Die Befürchtung des Germania-Trainers, dass sich seine Mannschaft erst einmal wieder an den Naturrasen gewöhnen muss, sollte sich dabei...