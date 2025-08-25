Trotz Chancenwucher in der Schlussphase: Fußballer des Hainichener FV bleiben Tabellenführer in der Mittelsachsenklasse

Der Absteiger aus der Fußball-Mittelsachsenliga hat beim TSV Penig knapp gewonnen. Die Verantwortlichen beider Teams stapeln aber weiterhin tief, was die Saisonziele angeht.

Der Vorjahreszweite gegen den Absteiger aus der Mittelsachsenliga, zudem ein Duell zweier Teams, die am 1. Spieltag erfolgreich waren: Die Partie des 2. Spieltags der Fußball-Mittelsachsenklasse zwischen dem TSV Penig und dem Hainichener FV hatte schon etwas den Charakter eines Spitzenspiels. Dieses entschieden am Ende die Gäste knapp mit 2:1...