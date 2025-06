Turnerinnen des TSV Hartmannsdorf stellen beim Turnfest in Leipzig die größte mittelsächsische Riege

Die Aktiven des TSV Hartmannsdorf sind mit 29 Sportlerinnen beim Deutschen Turnfest in Leipzig dabei gewesen. Die Abteilungsleiterin sammelte sogar internationale Erfahrung.

Die größte mittelsächsische Riege beim Deutschen Turnfest in Leipzig stellte am Wochenende der TSV Hartmannsdorf. Mit 29 Aktiven war das Team von Abteilungsleiterin Franka Hofmann in der Messestadt dabei – und nahm viele Angebote und Wettkämpfe mit. Bereits am Himmelfahrtstag stellten sich einige Sportlerinnen in der Messehalle dem neuen...