Erfolgreiches Comeback: Mit Platz 2 im tschechischen Stříbro legte Mirko Werner den Grundstein zum EM-Titel.
Erfolgreiches Comeback: Mit Platz 2 im tschechischen Stříbro legte Mirko Werner den Grundstein zum EM-Titel.
Freiberg
Über Tschechien, Ungarn und Hessen zum EM-Titel: Lichtenberger Motocrosser feiert sensationelles Comeback
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mirko Werner hat den Europäischen Classic-Motocross-Cup gewonnen. Der 50-Jährige setzte sich bei drei Veranstaltungen gegen fast 25 Konkurrenten durch – nachdem er 20 Jahre kaum ein Rennen gefahren war.

Zu seinem runden Geburtstag hat sich Mirko Werner selbst das schönste Geschenk gemacht. Denn der Motocrosser aus Lichtenberg, der kürzlich 50 Jahre alt wurde, kann sich einen Europameistertitel auf den Gabentisch legen: Nach drei Rennen in Tschechien, Ungarn und Deutschland sicherte sich Werner den Sieg im Europäischen Classic-Motocross-Cup....
