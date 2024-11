Überraschung während der Videoanalyse: Juniorentrainer von Barkas Frankenberg wird geehrt

Pierre Kretzschmar vom SV Barkas Frankenberg ist mit dem Nachwuchspreis Ehrenamt der Sparkassenstiftung und des Landratsamtes ausgezeichnet worden. Davon soll nun auch die Freundin profitieren.

Als Pierre Kretzschmar, der U-19-Fußballtrainer beim SV Barkas Frankenberg, kürzlich mit seiner Mannschaft in der Videoanalyse saß, klopfte es im Vereinsheim plötzlich an der Tür. „Auf einmal haben alle gegrinst und ich war der Einzige, der nicht wusste, was los war“, sagt der 28-Jährige. Schließlich ging es auch um ihn. Vertreter der...