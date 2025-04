Um die Ehre: Freiberger Tischtennis-Damen wollen sich mit Sieg verabschieden

Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia stehen als Absteiger aus der Oberliga Mitte fest. Dennoch ist das Team im Kellerduell gegen Halle hoch motiviert und will zumindest Platz 9 verteidigen.

Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg gehen am Sonnabend zum vorerst letzten Mal in der Oberliga Mitte an die eigenen Tische. Im letzten Heimspiel treffen die Aufsteigerinnen, die mit 5:27 Punkten auf dem 9. und vorletzten Platz der Tabelle rangieren, auf Schlusslicht TTC Halle (10./3:29). Nachdem zwischenzeitlich nochmals Hoffnung...