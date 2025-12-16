Unglücklicher Saisonstart: Lilu Förster muss nach Infekt und Sturz vorzeitig aus Seefeld abreisen

Freiberg
Die Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf hat beim Deutschlandpokal in den österreichischen Alpen einen klassischen Fehlstart in die neue Wintersaison erlebt.
Lilu Förster hat zu Saisonbeginn noch nicht in die Spur gefunden. Die mittlerweile 17-jährige Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf konnte beim ersten Wettkampf des Winters auf Schnee lediglich ein Rennen bestreiten – „das zudem sehr unglücklich endete“, berichtete Ronny Raschke, der Sportliche Berater des mittelsächsischen...
