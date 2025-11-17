Vereinschef des Hainichener FV: „Wir haben ein ganz klares Ziel“

Die Fußballer des Hainichener FV haben mit dem 4:0 gegen die LSV Großhartmannsdorf für die bislang einzige Überraschung im Kreispokal-Achtelfinale gesorgt. Unterdessen stehen auch die Orte der Endspiele für diese Saison fest.

