Verfolgerduell mit eingebauter Torgarantie: Fußballer des SC Altmittweida treffen auf Barkas Frankenberg

Der Sieger des Duells zwischen dem SCA und Barkas könnte am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Mittelsachsenliga übernehmen. Dafür müsste Spitzenreiter Königshain-Wiederau allerdings patzen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben sich die Fußballer des SC Altmittweida und des SV Barkas Frankenberg lediglich zu Testspielen verabreden können. Sie waren stets in unterschiedlichen Ligen auf Punktejagd – beide Teams haben je ein Jahr Landesklasse-Luft geschnuppert. An diesem Sonntag geht es seit Mai 2023 zwischen beiden...