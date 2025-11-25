Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sicherte Saxonia im letzten Einzel das Remis beim Spitzenreiter: Teamchefin Sandra Stenzel.
Sicherte Saxonia im letzten Einzel das Remis beim Spitzenreiter: Teamchefin Sandra Stenzel.
Freiberg
Verletzungspech getrotzt: Freiberger Tischtennisspielerinnen fügen Spitzenreiter den ersten Punktverlust zu
Redakteur
Von Steffen Bauer
Nach zwei bitteren Heimniederlagen haben die Tischtennis-Damen des SV Saxonia mit einem 7:7-Remis bei Primus Holzhausen überrascht. Dabei mussten sie erneut eine Leistungsträgerin ersetzen.

Die Tischtennisspielerinnen des SV Saxonia Freiberg haben sich wieder gefangen. Nachdem das Team zuletzt zwei Heimniederlagen gegen den SV Dresden-Mitte III (1:8) und auch Schlusslicht TSV Graupa II (6:8) quittieren musste, gelang am Wochenende überraschend ein Unentschieden gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TTC Holzhausen....
13.10.2025
3 min.
Nach Abstieg: Freiberger Tischtennisspielerinnen wollen in der Sachsenliga neu angreifen
Das alte und neue Stammquartett des SV Saxonia: Simone Röstel, Paula Uhlig, Sandra Stenzel und Alexandra Uhlig (v. l.).
Die Tischtennis-Damen des SV Saxonia Freiberg melden sich nach einer Oberliga-Saison in Sachsens Oberhaus zurück. Der Start ging zwar daneben, trotzdem ist das Team optimistisch.
Steffen Bauer
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
2 min.
Freiberger Tischtennisspielerinnen setzen Siegesserie fort
Die Damen des SV Saxonia Freiberg haben in der Sachsenliga den ersten Auswärtssieg gefeiert. Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch.
Steffen Bauer
16:53 Uhr
2 min.
Berlin benennt Platz nach Margot Friedländer
Margot Friedländer hatte am 7. Mai ihren letzten öffentlichen Auftritt in Berlin und starb am 9. Mai. (Archivbild)
Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für Aussöhnung. Nun erfährt die Berlinerin nach ihrem Tod eine besondere Ehrung.
