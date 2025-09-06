Viel Tradition im Sachsenpokal: Lunzenauer Fußballer treffen auf den ältesten Verein im Freistaat

Rochlitz
Die Kicker des SV Fortschritt Lunzenau empfangen am Sonntag den SV Lipsia Eutritzsch. Die Leipziger sind der älteste Verein Sachsens und können sogar schon auf internationale Erfahrung verweisen.
Topfit sei seine Mannschaft, sagt Karsten Oswald. Der Trainer der Lunzenauer Sachsenklasse-Fußballer zeigte sich mit dem torlosen Unentschieden am vergangenen Sonntag gegen den SV Liebertwolkwitz zufrieden und ist nun gespannt, wie sich seine Mannschaft in der 2. Runde des Sachsenpokals gegen den SV Lipsia Eutritzsch schlägt. „Die Jungs haben...
