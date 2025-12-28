Viele Tore und packende Spiele: Turnier um den Silberstadtpokal des BSC Freiberg begeistert Fußballfans

Eintracht Dobritz hat das Hallenturnier der BSC-Männer in der Ernst-Grube-Halle gewonnen. Während die Kicker aus Langenau positiv überraschten, gab es für die favorisierten Gastgeber eine Enttäuschung.

Was der Indoor-Regio-Cup kurz vor Weihnachten ist, könnte der Silberstadtpokal der Männer des BSC Freiberg direkt nach den Feiertagen werden – ein Leckerbissen für die Fußballfans der Region. Mehr als 400 Zuschauer verfolgten am Sonnabend die diesjährige Auflage des Turniers in der Ernst-Grube-Halle. „Wir sind sehr zufrieden. Eine...