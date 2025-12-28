MENÜ
Die Kicker des BSC Freiberg und des TSV Langhennersdorf lieferten sich in der Vorrunde ein packendes Duell. Am Ende landeten die Gastgeber um Lukas Griesbach nur auf Rang 7, der TSV wurde Vierter.
Die Kicker des BSC Freiberg und des TSV Langhennersdorf lieferten sich in der Vorrunde ein packendes Duell. Am Ende landeten die Gastgeber um Lukas Griesbach nur auf Rang 7, der TSV wurde Vierter. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Kicker des BSC Freiberg und des TSV Langhennersdorf lieferten sich in der Vorrunde ein packendes Duell. Am Ende landeten die Gastgeber um Lukas Griesbach nur auf Rang 7, der TSV wurde Vierter.
Die Kicker des BSC Freiberg und des TSV Langhennersdorf lieferten sich in der Vorrunde ein packendes Duell. Am Ende landeten die Gastgeber um Lukas Griesbach nur auf Rang 7, der TSV wurde Vierter. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Viele Tore und packende Spiele: Turnier um den Silberstadtpokal des BSC Freiberg begeistert Fußballfans
Redakteur
Von Steffen Bauer
Eintracht Dobritz hat das Hallenturnier der BSC-Männer in der Ernst-Grube-Halle gewonnen. Während die Kicker aus Langenau positiv überraschten, gab es für die favorisierten Gastgeber eine Enttäuschung.

Was der Indoor-Regio-Cup kurz vor Weihnachten ist, könnte der Silberstadtpokal der Männer des BSC Freiberg direkt nach den Feiertagen werden – ein Leckerbissen für die Fußballfans der Region. Mehr als 400 Zuschauer verfolgten am Sonnabend die diesjährige Auflage des Turniers in der Ernst-Grube-Halle. „Wir sind sehr zufrieden. Eine...
