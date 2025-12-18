MENÜ
Ausverkauftes Haus: Die rund 900 Karten für den Indoor-Regio-Cup waren innerhalb weniger Tage vergriffen.
Ausverkauftes Haus: Die rund 900 Karten für den Indoor-Regio-Cup waren innerhalb weniger Tage vergriffen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Volle Hütte in Brand-Erbisdorf: „Wollen die Fußballfans der Region kurz vor Weihnachten vereinen“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Das Team des BSC Freiberg geht am Freitagabend beim Indoor-Regio-Cup als Topfavorit ins Rennen. Für den Veranstalter ist die Frage nach dem Sieger aber nicht das „Salz in der Suppe“.

Der 17. Indoor-Regio-Cup, die inoffizielle Hallenfußballmeisterschaft Mittelsachsens, verspricht auch in diesem Jahr ein Großereignis zu werden. Am Freitag, 18 Uhr, kämpfen in der Sporthalle des Brander Cotta-Gymnasiums acht regionale Mannschaften um die beliebte Trophäe. Als Topfavorit gehen die Kicker des BSC Freiberg ins Rennen. Der...
