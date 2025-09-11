Volles Haus auf dem Platz der Einheit: Schon mehr als 730 Voranmeldungen beim Freiberger Herbstlauf

Bei der 42. Auflage des Herbstlaufes erwarten die Organisatoren des TSV 92 Freiberg deutlich mehr Starter als im vergangenen Jahr. Der Teilnehmerrekord scheint aber nicht in Gefahr.

René Liebscher und seine Mitstreiter könnten sich eigentlich schon ganz entspannt zurücklehnen. Denn für die 42. Auflage des traditionellen Herbstlaufes, der am Sonnabend auf dem Platz der Einheit gestartet wird, haben die Organisatoren des TSV 92 Freiberg schon mehr als 730 Voranmeldungen registriert – so viele wie seit Corona noch nie,...