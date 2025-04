Vom Jäger zum Gejagten: Auerswalder Fußballer gehen als Spitzenreiter in die Rückrunde der Mittelsachsenklasse

Am Sonntag beginnt nach einer langen Winterpause die Rückrunde in der Fußball-Mittelsachsenklasse. Eine Woche vor dem Start haben sich die Auerswalder Kicker noch die Tabellenführung gekrallt.

Lange Zeit haben in der Hinrunde der Fußball-Mittelsachsenklasse (Staffel 1) die Fußballer des TSV Penig im vergangenen Herbst an der Tabellenspitze gestanden. Der Aufsteiger durfte sogar auf Platz 1 überwintern – bis zum vergangenen Sonntag. Da bezwangen die Fußballer des SV Wacker Auerswalde den TSV Falkenau mit 3:0 und zogen somit an den...