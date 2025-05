Vom Mittelmeer ins Johannisbad: Freiberger Schwimmer haben am Wochenende beim Silbererz-Meeting ein volles Haus

270 Aktive aus 16 Vereinen starten bei der 15. Auflage des Freiberger Schwimm-Meetings im Johannisbad. Dabei warten jede Menge Gummibärchen und sogar Preisgelder auf die Besten.

Nachdem sich die Freiberger Schwimmer zu Ostern am Mittelmeer intensiv vorbereitet haben, tauchen sie am Wochenende zum ersten (und zum einzigen Mal in diesem Jahr) in die heimischen Fluten. Samstag und Sonntag geht im Freiberger Johannisbad das mittlerweile 15. Internationale Silbererz-Swim-Meeting über die Bühne. Und wie immer hat der SSV...