Vom Schicksalsschlag zum Herzensprojekt: Wie Frauensteins Vereinschef ein Volleyball-Märchen schreibt

Freiberg
Nach einem schweren Verkehrsunfall fand der Vorsitzende des Frauensteiner SV eine neue Berufung. Aus einem „wilden Mädchenhaufen“ formte er das erste Frauenteam und schrieb damit Vereinsgeschichte.
Es gibt Momente im Leben, da scheint die Zeit stillzustehen. Von dem einen auf den anderen Augenblick ist dann plötzlich nichts mehr, wie es einmal war. 2018 war ein solches Jahr für Joachim Wolter, dem Vereinschef des Frauensteiner SV. Gerade erst hatten die Frauensteiner – mit ihm in der Doppelrolle als Trainer und Spieler auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.