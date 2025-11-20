Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bisher kam Cris Hofmann überwiegend bei der HSG-Reserve, hier im Spiel gegen Zwönitz, in der Verbandsliga zum Einsatz.
Bild: Ramona Schwabe
Freiberg
Vom Zuschauer zum Regionalliga-Debüt: Traum eines Freiberger Handballers wird wahr
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine ausverkaufte Grube-Halle und eine Premiere in der ersten Mannschaft: Cris Hofmann von der HSG Freiberg musste gegen Concordia Delitzsch früh auf die Platte und blieb cool. Beim Kellerduell in Aschersleben will er wieder mitwirken.

Gut eine Viertelstunde waren zwischen der HSG Freiberg (13. Platz/5:15 Punkte) und dem Regionalliga Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch gespielt, als der Freiberger Coach Uwe Lange seinen Youngster Cris Hofmann ins kalte Wasser warf. Oder besser gesagt, in den „Hexenkessel“ der ausverkauften Grube-Halle. Es war die Premiere bei der ersten...
