Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden

Freiberg
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Die U-19-Kicker des FC Erzgebirge Aue liegen in der Vorrundengruppe C der DFB-Nachwuchsliga aktuell auf dem 5. Platz. Nur die ersten 3 der 8 Mannschaften schaffen es in die Hauptrunde. Dort könnten sich die Auer Nachwuchskicker dann mit den besten deutschen Jugendmannschaften messen. Darunter große Namen wie der Bayern München, RB Leipzig oder...
