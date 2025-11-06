Vor dem ersten Heimauftritt: Wie sich ein Youngster in den Stammsechser der Freiberger Volleyballer gespielt hat

Die Volleyballer des 1. VV Freiberg haben in der Sachsenklasse erst einen Punkt verbucht und stehen nun vor den ersten Hausaufgaben der Saison. Einer der Jüngsten hat aber bereits Akzente gesetzt.

Der Volleyballer des 1. VV Freiberg stehen vor den ersten beiden Heimspielen der Saison in der Sachsenklasse West bereits unter Zugzwang. Mit nur 1 Punkt aus 2 Spielen steht der Vorjahresfünfte aktuell nur auf Rang 9 der Tabelle und damit auf einem Abstiegsplatz. „Wenn ich mir dieses Pünktchen vor Augen führe, bin ich schon etwas sauer“,... Der Volleyballer des 1. VV Freiberg stehen vor den ersten beiden Heimspielen der Saison in der Sachsenklasse West bereits unter Zugzwang. Mit nur 1 Punkt aus 2 Spielen steht der Vorjahresfünfte aktuell nur auf Rang 9 der Tabelle und damit auf einem Abstiegsplatz. „Wenn ich mir dieses Pünktchen vor Augen führe, bin ich schon etwas sauer“,...