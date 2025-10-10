Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Germania-Trainer Johannes Göbler, hier mit Hans und Ludwig Weinert (v. l.), tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag im Kreispokal in Göritzhain an.
Germania-Trainer Johannes Göbler, hier mit Hans und Ludwig Weinert (v. l.), tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag im Kreispokal in Göritzhain an.
Mittweida
Vor dem Fußball-Kreispokal: Mittelsachsenligisten verzichten auf Elfmetertraining
Von Mila Müller, Robin Seidler
Am Sonntag steht die 2. Runde im Fußball-Kreispokal an – unter anderem mit drei Duellen zwischen Mittelsachsenligisten. Dabei empfängt der Tabellenvierte den Finalisten der Vorsaison.

Mindestens drei Mittelsachsenligisten werden am Sonntag im Fußball-Kreispokal die Segel streichen müssen. Denn in der 2. Runde stehen drei direkte Duelle auf dem Programm. Dabei empfängt der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf den TSV Flöha, der TSV Langhennersdorf den SV Fortuna Langenau und der SV Barkas Frankenberg den Pokalfinalisten der...
