Vor Schicksalsspiel: Freiberger Footballer hoffen auf ein Offensiv-Wunder

Die Phantoms stehen am Sonntag vor einer riesigen Herausforderung. Bei einer Niederlage im Erzgebirge ist der letzte Tabellenplatz zementiert. Dennoch gibt es Hoffnungen auf einen Verbleib in der Verbandsliga.

Erik Wenzel, einer der vier Trainer der Freiberg Phantoms, ist vor dem zweiten Verbandsliga-Duell gegen die Erzgebirge Miners vorsichtig optimistisch: „Es wird schwer am Sonntag, aber alles ist möglich. Die 25 Punkte, die wir brauchen, kann man mit vier Touchdowns und Extrapunkten auch in einer Halbzeit holen.“ Mit dieser Differenz müssten... Erik Wenzel, einer der vier Trainer der Freiberg Phantoms, ist vor dem zweiten Verbandsliga-Duell gegen die Erzgebirge Miners vorsichtig optimistisch: „Es wird schwer am Sonntag, aber alles ist möglich. Die 25 Punkte, die wir brauchen, kann man mit vier Touchdowns und Extrapunkten auch in einer Halbzeit holen.“ Mit dieser Differenz müssten...