Vorfreude auf „Rund um Köln“: Radteam Benotti Berthold tritt gegen die internationale Konkurrenz an

Das kleine Rad-Profiteam aus Hainichen und Thüringen startet am Sonntag am Rhein. Ein ganz besonderes Begleitfahrzeug, zuletzt Blickfang bei der Erzgebirgsrundfahrt, bleibt aber in Mittelsachsen.

Wenn die Fahrer von Benotti Berthold in einem Rennen auf Radprofis aus der internationalen Spitze treffen, spricht Teamchef Lars Wackernagel gern davon, dass seine Männer mit den „dicken Jungs" an den Start gehen. Eine solche Begegnung gibt es für die Truppe an diesem Sonntag. Dann geht es für sieben Fahrer aus seiner Mannschaft beim...